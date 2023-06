New York, Hyundai e Kia sotto accusa: “Le auto sono troppo facili da rubare”

Auto, New York porta in tribunale Hyundai e Kia per i "dispositivi antifurto inesistenti"

New York City ha portato in tribunale Hyundai Motor Co e Kia Corp, con l'accusa di fabbricare auto che creano problemi di sicurezza pubblica in quanto "troppo facili da rubare". Non è un problema che resta confinato al perimetro della metropoli, tant'è che New York ha fatto fronte comune con diverse altre grandi città; tra cui Baltimora, Cleveland, Milwaukee, San Diego e Seattle per dare maggiore enfasi alla loro denuncia collettiva.

New York ha denunciato l'incapacità delle case automobilistiche dal 2011 al 2022 di installare dispositivi antifurto chiamati immobilizzatori sulla maggior parte delle loro auto, che, a suo dire, "ha aperto le porte a furti di veicoli, episodi di criminalità, guida spericolata e danni pubblici" .