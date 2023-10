Nobel per la Chimica a tre ricercatori Usa. Ma c'è stato il clamoroso spoiler

Nobel per la Chimica 2023: ecco chi sono i tre vincitori

L'Accademia dei Nobel ha deciso di assegnare il premio per la Chimica a tre ricercatori attivi negli Usa nel settore delle nanotecnologie. Si tratta di Moungi Bawendi, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Louis Brus dell'Università Columbia, e Alexei Ekimov che lavora alla Nanocrystals Technology, "per la scoperta e la sintesi dei punti quantici". La fuga di notizie della mattinata è stata dunque confermata. I nomi dei premi Nobel per la Chimica sono stati anticipati dalla stampa svedese: si tratterebbe di una clamorosa gaffe poche ore prima dell'annuncio, previsto per la tarda mattinata a Stoccolma. in entrambi i casi viene citato un comunicato stampa che sarebbe stato pubblicato per errore e poi subito cancellato dal sito dell'Accademia.

"Indipendentemente l'uno dall'altro - spiega l'Accademia dei Nobel - Ekimov e Brus sono riusciti a creare punti quantici e Bawendi ha rivoluzionato la produzione chimica. Oggi i punti quantici illuminano i monitor dei computer e gli schermi televisivi basati sulla tecnologia QLED. Aggiungono anche sfumature alla luce di alcune lampade LED e i biochimici e i medici li usano per mappare i tessuti biologici". Il Premio Nobel per la Chimica è stato assegnato 115 volte a 194 studiosi tra il 1901 e il 2023. Frederick Sanger e Barry Sharpless lo hanno ricevuto due volte, quindi il numero delle persone premiate scende a 192.