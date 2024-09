Novara, investe la moglie e poi la uccide a coltellate davanti al figlio

Femminicidio in provincia di Novara, un uomo ha prima investito sua moglie con l'auto e poi l'ha uccisa a coltellate davanti al figlio

Aspetta l'ex moglie davanti alla scuola frequentata dal figlio, la investe con l'auto e poi la accoltella. È accaduto a Soriso, piccolo centro in provincia di Novara, nella zona del Lago d'Orta. Protagonista un uomo di circa 40 anni, di origine senegalese ma da molti anni residente in paese. L'uomo ha atteso la ex moglie davanti alla scuola che dista un centinaio di metri dalla casa dove la donna si è trasferita a vivere dopo la separazione, e l'ha investita con l'auto. Dopo averla travolta l'uomo è sceso dalla macchina e l'ha colpita con un coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi, allertati dai passanti.

L'uomo è stato bloccato dal papà di uno dei bambini che frequentano la scuola e da alcuni operai impegnati in un cantiere nelle vicinanze. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero: ha riportato gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo è stato invece arrestato e si trova nella caserma dei carabinieri.

