Novara, sindacalista travolto da un camion perde la vita mentre manifesta

Novara, sindacalista morto. Fermato il camionista alla guida del mezzo che ha investito e ucciso il ragazzo

La vittima era un membro dei Cobas, di origini marocchine. Il tragico incidente è avvenuto durante la manfestazione davanti al magazzino territoriale Lidl a Biandrate (Novara). L'autista avrebbe forzato il blocco della manifestazione, che stava per cominciare, e il sindacalista sarebbe stato trascinato per una decina di metri. Il camion ha tentato di allontanarsi, ma è stato rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza del magazzino ed è stato bloccato pochi minuti dopo in un Autogrill nell'A4 tra i caselli di Novara Est e Novara Ovest. I sindacati del Si Cobas Lavoratori Autorganizzati su facebook: "Il camion ha forzato il presidio". "Il camion ha forzato il presidio all'esterno del magazzino investendo i lavoratori, tra cui Adil".