Nubifragi al Nord, tempesta d'acqua nella notte a Milano. Pasquetta rovinata

Milano, tempesta d'acqua nella notte

Un'allerta Maltempo nelle regioni settentrionali dell'Italia, specie a Nord-Ovest e' stata diramata dalla Protezione civile. Arancione su alcune zone della Lombardia e gialla per aree di altre sei regioni: la stessa Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Veneto. L'allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali e Orobie bergamasche.

Gia' nella notte un nubifragio ha colpito il Milanese con alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari caduti nel capoluogo dove i vigili del fuoco sono dovuti interventire in decine di situazioni pericolose.

Non risultano feriti o incidenti stradali di rilievo. Nel Varesotto, tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo una breve tromba d'aria ha abbattuto decine di alberi senza fortunatamente conseguenza per le persone.

Secondo le previsioni, le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate da una marcata instabilita' con il primo caldo africano al Sud, soprattutto in Sicilia e in parte anche al Centro, e piogge e temporali portati dalle correnti atlantiche al Nord dove ci sara' un'intensificazione delle precipitazioni la sera di Pasqua con nevicate a quote superiori ai 1400/1500 metri nell'area occidentale e centrale e oltre i 1600 metri nell'area orientale.

La giornata di Pasquetta al mattino sono previsti altri rovesci al Nord e sulla Toscana, in estensione al resto del Centro tra l'ora di il pranzo e il pomeriggio. Al Sud, invece, sara' un'altra giornata quasi estiva.