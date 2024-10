Nuoro, tragedia nella notte: l'auto finisce nella scarpata. Morti 4 ragazzi, il più giovane aveva 17 anni

Nuoro: auto finisce nella scarpata e si ribalta, muoiono quattro ragazzi tra i 17 e i 20 anni

Quattro giovanissimi sono morti dentro la loro auto finita in una scarpata. La tragedia è avvenuta alle porte di Fonni, in provincia di Nuoro. A bordo di una Fiat Punto Rossa viaggiavano Lorenzo Figus, Marco Innocenti, Michele Coinu e Michele Soddu e avevano tra i 17 e i vent'anni.

L'auto è finita in una scarpata e si è ribaltata, l'abitacolo è rimasto schiacciato e per i quattro giovanissimi non c'è stato scampo. I vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti prima di mezzanotte, ma non ancora è chiaro neanche a che ora si avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per fare chiarezza sulla tragedia.