Nuova Zelanda, cingalese accoltella 6 persone: per le autorità è terrorismo

Un uomo in Nuova Zelanda ha accoltellato 6 persone in un supermercato di Auckland. Si tratta di un cittadino dello Sri Lanka giunto nel paese nel 2011. L'uomo è stato ucciso dalle forze dell'ordine intervenute sul posto subito dopo l'allarme. Secondo la premier neozelandese, Jacinda Ardern, si tratterebbe di "un attacco terroristico spregevole, odioso, sbagliato". Ardern ha precisato che l'aggressore era noto alle forze dell'ordine e era monitorato 24 ore su 24, ma, per la legge nazionale, non poteva essere tenuto in prigione. Per gli investigatori l'assalto è stato ispirato all'Isis.