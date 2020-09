Offese sessiste a Elly Schlein: bufera sul professore universitario Gervasoni

"Ma che è, un uomo?". Così Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all'Università del Molise, ha offeso Elly Schlein su Twitter, commentando la copertina de L’Espresso che la ritrae. Il professore non è nuovo alle cronache per commenti social che hanno sollevato polveroni, in passato su Liliana Segre e Sea Watch fra gli altri.

Il tweet ha scatenato una bufera, anche per il ruolo di docente ricoperto da Gervasoni. “Come dovrebbero sentirsi ora le studentesse che vanno a colloquio da lui?” commenta Jonathan Bazzi su Facebook.

Nelle ultime ore è arrivato anche lo sdegno del presidente della regione Emilia-Romagna, di cui la Schlein è la vice, Stefano Bonaccini che sui social scrive: “È semplicemente la vicepresidente di

una bellissima regione che si chiama Emilia-Romagna, eletta dagli elettori e nominata dal sottoscritto. Lei è semplicemente, invece, un cialtrone".

Gervasoni ha poi tentato di giustificarsi sostenendo che il suo tweet fosse un esperimento sociale, ma le polemiche non si sono fermate, anzi, alcuni utenti gli hanno rimproverato anche questa dichiarazione.