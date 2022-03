Omicidio Brescia, Sabrina Ice smentisce Davide Fontana: "Una menzogna"

Omicidio di Carol Maltesi, parla l'amica e collega Sabrina Ice

Sabrina Ice conosceva bene Carol Maltesi, vittima di un femminicio compiuto dal reo confesso Davide Fontana: era sua amica e collega e ora ha rivelato che la versione fornita dall'uomo presenta delle contraddizioni.

Intervistata da Mow magazine, Sabrina si è detta incredula perché non sentiva Carol da qualche mese ma l'aveva cercata, trovando però lui: "Gli avevo chiesto come contattarla e lui mi ha detto che non aveva il suo nuovo numero. Spesso rispondeva lui, anche sugli account di lei, non è così infrequente. Pensavo che per lei fosse un cambio di vita, un colpo di testa, almeno lo pensavo fino ad ora".

"Ho chiesto a lui dove fosse lei", continua Sabrina "mi ha detto che era tornata dal figlio, mi ha detto lui che era lì. Il figlio vive a Padova con il padre, per questo non ci ho pensato molto sopra: è quello che mi ha detto lui al telefono e in chat la scorsa settimana". Quindi che nessuno la cercasse, come dichiarato da fontana, "mi pare evidente: è una menzogna".

Fonte Ipa



Sulla relazione tra Carol Maltesi e Davide Fontana, Sabrina Ice racconta che "lui era il suo vicino di casa. Avevano una storia, ma un po’ di mesi fa, all'inizio quando lei ha cominciato a conoscere l'ambiente del porno, lui non so cosa faceva di mestiere, ma agli inizi la aiutava e le faceva le foto, la accompagnava in giro, cose così. Si frequentavano perché erano in buoni rapporti: erano amici".

Sulla scelta di ritirarsi dai set dei film a luci rosse che Carol avrebbe voluto compiere, Sabrina è dubbiosa: "Lei ha cominciato con me nel 2021 e poi ha iniziato ad andare a girare scene sui set di Praga. Sapevo che lei era tornata da Praga, ma poi tra social e contatti pareva davvero che avesse smesso: ma ora si scopre che è stata uccisa tanto tempo fa ed è chiaro che è stato lui per cui non so cosa fosse vero.

Fonte Ipa



Lei pensava che nel porno si ottiene tutto e subito, ma tu lo sai che è difficile in questo settore: è un lavoro. Forse non era molto a suo agio ed era un po' turbata. Ma in realtà lei aveva lasciato il suo lavoro precedente e spesso il successo non arriva subito. Lei si era licenziata per iniziare la carriera nel porno".

Fonte Ipa



