Chi era Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie: attrice a luci rosse smembrata

Carol Maltesi, chi era l'attrice di film erotici fatta a pezzi

Carol Maltesi, la ragazza uccisa e smembrata nel bresciano, classe 1995, era di origini italo-olandesi. Cresciuta a Sesto Calende, in provincia di Varese, si era trasferita a Milano, dove lavorava come commessa in un negozio di profumi. Nel 2021 aveva deciso di intraprendere la carriera nel porno: nei suoi piani il trasferimento a Praga per specializzarsi nel campo dei film hard. Tuttavia, secondo quanto risulta da diversi siti, aveva recentemente annunciato di volersi ritirare dal mondo a luci rosse, contrariamente ai progetti precedenti.

Oltre al profilo aperto su Onlyfans, ora inattivo, la giovane si mostrava sui social come modella e influencer: su Instagram vantava oltre 35mila follower. È proprio grazie alle foto pubblicate che è stato possibile riconoscerne i tatuaggi che hanno permesso di identificarla.

Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie, accusato il vicino di casa: chi è l'assassino

Un bancario di 43 anni, vicino di casa di Carol Maltesi, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Secondo quanto ha riferito l’uomo alle forze dell'ordine, l’omicidio risalirebbe a gennaio. Le indagini hanno provato che l’auto intestata a Carol Maltesi, transitata lo scorso 20 marzo a Borno, era guidata proprio da un uomo.

L’impiegato di banca avrebbe confessato l'omicidio e l’occultamento del cadavere. Il corpo, prima riposto in un congelatore nella casa della vittima, sarebbe poi stato gettato nel dirupo. L’uomo avrebbe anche risposto al cellulare fingendo di essere la sua vittima.

Carol Maltesi, ecco cosa diceva nel 2020 per la festa della donna

In un post di Carol Maltesi del 2020, rilanciato dalla pagina Facebook Flash, l'attrice in occasione dell'8 marzo commentava la violenza sulle donne dicendo: “È un tema che mi sta molto a cuore, non solo perché nel mio piccolo l’ho vissuto personalmente”. E ancora: “Non solo violenza fisica - specificava - bisogna parlare anche della violenza psicologica, che ti distrugge ugualmente”.

Nel video, Carol continuava parlando del figlio e del suo ruolo da madre: “Sono soprattutto le donne a mancarsi di rispetto, criticando le mamme per come crescono i propri figli”.

