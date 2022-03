Apple, bombe di Putin anche sulla produzione di iPhone Se: giù del 20%

Taglio anche dellaproduzione di AirPods che riguarderà oltre 10 milioni di unità

Apple vittima eccellente dell’invasione russa dell’Ucraina, dalla carenza di chip e delle fiammate dei prezzi delle materie prime che stanno facendo schizzare l’inflazione. Secondo quanto ha riportato il quotidiano Nikkei, che ha citato alcune fonti vicine al dossier, la casa tech di Cupertino guidata da Tim Cook ha in programma di ridurre nel prossimo trimestre la produzione dei suoi dispositivi iPhone Se del 20%, scure che si abbatterà anche sugli auricolari AirPods e resasi necessaria per il deterioramento della congiuntura mondiale che inizia a pesare sulla domanda di elettronica di consumo, più debole del previsto.

Gli investitori hanno reagito subito, vendendo il titolo che dopo il rosso della preapertura sotto il 2% peggiora, vendite che hanno colpito anche le azioni dei fornitori (Broadcom, Qualcomm e Skyworks Solutions).

All'inizio del mese, Apple ha svelato la versione economica dell'Iphone Se con 5G integrato, con un prezzo di partenza di 429 dollari. Le consegne del modello sono iniziate il 18 marzo. Secondo le indiscrezioni, la riduzione sarà di 2-3 milioni di unità, mentre il taglio degli AirPods riguarderà oltre 10 milioni di unità per tutto il 2022. L'iPhone Se è stato un propulsore delle vendite Apple durante la pandemia: quasi 25 milioni di dispositivi venduti nel 2020, secondo la società di ricerca IDC - ovvero il 12% delle spedizioni globali stimate di smartphone dell'azienda (Apple, di norma, non svela i risultati finanziari suddividendoli per modello di iPhone).

Il nuovo smartphone Se economico è simile alla precedente versione, ma è dotato di un processore più rapido, una camera migliore e integra la connettività 5G. Ha un display da 4,7 pollici e il suo prezzo, 429 dollari, è leggermente più alto rispetto alla precedente versione, lanciata a 399 dollari. La nuova versione ha anche una durata della batteria migliorata grazie al nuovo processore A15 Bionic, lo stesso nei modelli di iPhone 13.

