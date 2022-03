Lightyear, polemiche per bacio gay: genitori sotto choc. Si muovono le Onlus

Lightyear, il nuovo film Disney sul mitico "Buzz" nell'occhio del ciclone per un bacio gay

L’amore non conosce confini. E le case cinematografiche vogliono cogliere l’occasione per farlo capire agli spettatori. Anche i più piccoli. Ne è la prova Disney che, nell’immaginario collettivo delle persone, è da sempre il più grande distributore di film “per bambini”, ma anche per ragazzi. Ebbene, la “magica” casa americana ha portato un bacio gay sulle scene del suo ultimo film “Lightyear. La vera storia di Buzz”, film dedicato alla ricostruzione della vita del mitico “Buzz Lightyear”, protagonista assoluto della serie cult Toy Story.

Lightyear, il bacio gay prima rimosso e poi ripristinato

Quella scena, inizialmente rimossa dopo le prime polemiche e ripensamenti, è stata poi ripristinata e farà parte della sceneggiatura finale dell’opera firmata Disney. In Italia, portare al cinema e in televisione un qualcosa come le effusioni di due persone dello stesso sesso non trova ancora l’accordo di tutti. Soprattutto dei genitori, dato il target di pubblico cui si pone il film, che temono il “cattivo” apprendimento da parte dei loro figli più piccoli che, in qualche modo, potrebbero “fraintendere”.