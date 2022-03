Visco, Banca d’Italia: “Necessaria una cooperazione internazionale rilevante"

Gli scatti d'Affari

L’intervento del Governatore della Banca d‘Italia Visco durante l’incontro “Economia e Società alla Nuvola-Disuguaglianze e democrazia”

Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, è intervenuto in occasione dell’incontro “Economia e Società alla Nuvola-Disuguaglianze e democrazia. Quale futuro per un capitalismo democratico?” organizzato a Roma dalla casa editrice Il Mulino ed Eur Culture. Discutendo della situazione economica italiana, Visco parla di crescita stagnante: “La questione cruciale del nostro Paese riguarda il ristagno della crescita. Nel 2019 il Pil pro capite si attestava su livelli prossimi a quelli di inizio millennio, ed è cresciuto il livello di famiglie con livelli di reddito e di consumo al di sotto delle convenzionali soglie di povertà”.

Un allarme che coinvolge tutti e che esige una cooperazione internazionale solida: “A me sembra che tra pandemia, diffusione di nuove tecnologie, accorciamento delle catene globali di valore che era quello che stavamo vedendo negli anni della pandemia, i progressi dell’ultimo decennio non potranno che rallentare. Perché non avvenga è necessario che ci sia un intervento istituzionale e un coordinamento anche a livello di cooperazione internazionale rilevante”.