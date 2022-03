Omicidio Faenza, il marito di Ilenia Fabbri e il sicario condannati: ergastolo

Faenza, due milioni di euro alla figlia di Ilenia. Doppio ergastolo

Nessun dubbio per i giudici della Corte di Assise di Ravenna, il marito di Ilenia Fabbri e il sicario ingaggiato per uccidere la donna sono stati condannati all'ergastolo, in quanto ritenuti rispettivamente il mandante e l'esecutore dell'omicidio commesso a Faenza il 6 febbraio 2021. Gli imputati Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri dovranno anche risarcire un danno da due milioni alla figlia di Nanni e della vittima, costituitasi parte civile. "No, non ho voglia di dire niente", sono state invece le parole del compagno della vittima Stefano Tabanelli. La figlia di Ilenia, Arianna, è stata scortata fuori dall'aula d'udienza subito dopo la lettura della sentenza.

I pm: "Sono state accolte tutte le nostre richieste. Ritenevamo entrambi gli imputati meritevoli di ergastolo". Lo ha detto il procuratore di Ravenna, Daniele Gamberini, che ha rappresentato l'accusa insieme alla collega Angela Scorza. "Significa che le valutazioni che avevamo fatto come Procura hanno trovato conferma nel dispositivo della sentenza. Vi erano tutte le aggravanti contestate e queste hanno comportato inevitabilmente la condanna dell'ergastolo".

