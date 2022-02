Putin e l'Italia: il lettone di Silvio, gli elogi di Salvini, Muti, Al Bano...

Le 10 curiosità sul legame tra Putin e l'Italia

L’invasione dell’Ucraina ha ovviamente danneggiato l’immagine internazionale di Putin e oggi tutti fanno a gara a stracciare le foto che li ritraggono con il leader russo. Eppure, queste immagini riguardano un po’ tutti, da chi nel centrodestra lo ha incontrato per scelta a chi nel centrosinistra lo ha visto per motivi istituzionali, come capitato anche a Enrico Letta. D’altra parte, Putin da oltre vent’anni è il leader indiscusso di uno dei paesi più importanti del mondo e chiunque abbia avuto ruoli di rilievo in Italia e in Europa (compreso Romano Prodi) lo ha incontrato in più occasioni. Tuttavia, il legame storico tra Putin e l’Italia si basa anche su fatti decisamente particolari.

Abbiamo scelto per voi le 10 cose più curiose, che non tutti conoscono:



1) Putin ha origini vicentine?

Davvero il presidente russo ha sangue italiano nelle vene? Se ne parla da tempo, vista anche la similitudine tra i suo cognome e quello di molti veneti. Solo nella provincia di Vicenza è stata trovata una cinquantina di famiglie con cognome Putin (pronunciato Putìn). La scoperta spinse il noto quotidiano russo “Moskovskij Komsomolets” a scrivere che la famiglia dell’autocrate sarebbe originaria di Costa Bissara, vicino Vicenza, notizia ripresa nel 2005 anche da “Repubblica”. Eppure, una prova definitiva ancora oggi non esiste.