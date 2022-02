Ucraina, "Bielorussia in guerra a fianco della Russia". Imboscata a Zelensky

Ucraina, Putin chiede a Lukashenko l'intervento. La tregua è lontana

La guerra in Ucraina nonostante la tregua per i negoziati di pace in realtà continua. Ci sono state altre esplosioni nella notte a Kiev e Kharkiv ad opera della Russia che non fanno presagire nulla di buono. Le prossime 24 ore si preannunciano decisive con l'incontro al confine con la Bielorussia tra le delegazioni russe e ucraine per cercare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Ma l'incontro potrebbe anche rivelarsi un bluff visto quanto filtra. Vladimir Putin sta per trascinare il suo alleato bielorusso, Aleksandr Lukashenko, nella guerra di occupazione dell'Ucraina. La notizia è riportata dal 'Kyiv independent', che cita "fonti" non precisate secondo le quali "tra poche ore" il primo aereo da trasporto "Ilyushin Il-76 decollerà con a bordo paracadutisti bielorussi da schierare contro l'Ucraina".

Voci sul coinvolgimento della Bielorussia nella guerra hanno iniziato a circolare ieri - scrive l'edizione online del Kyiv independent - a seguito di un rapporto giunto agli ambienti diplomatici da anonimi giornalisti dell'opposizione bielorussa. Il messaggio suggeriva che le truppe bielorusse possano essere schierate nelle aree di Kiev o Zhytomyr, a sostegno dei soldati russi. Sempre ieri, un ex alto ufficiale bielorusso, Valeriy Sakhashik, in un discorso video ha esortato i militari bielorussi a non obbedire a ordini che li coinvolgerebbero in una guerra contro una nazione amica. Diverse migliaia di cittadini bielorussi si sono mobilitati contro la guerra in tutto il paese il 27 febbraio. Sempre ieri, Lukashenko ha affermato che i bielorussi hanno iniziato a subire violenze in Ucraina e che Kiev sta minacciando la Bielorussia con attività terroristiche.

