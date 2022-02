Guerra in Ucraina, aiuti militari dall'Italia. Caccia e 1200 truppe: la mappa

Guerra in Ucraina, anche Draghi invia aiuti militari: caccia e truppe tra Baltico e Romania

L'Italia manda aiuti militari all'Ucraina. L'elenco degli aiuti si sta definendo in queste ore e prima dell'invio alle autorità di Kiev ci sarà un passaggio in Parlamento ma l'ipotesi sulla quale si lavora riguarderebbe armi anticarro, armi antiaeree e mitragliatrici. Il governo, questo intanto è ormai deciso, invierà comunque verso Est altri aerei militari Eurofighter e sosterrà la difesa del popolo ucraino facendo arrivare mezzi e materiali di protezione come elmetti, giubbotti antiproiettile e rilevatori di ordigni.

In particolare, secondo la Verità, si tratterà di quattro Eurofighter e oltre 1200 uomini, prevelantemente bersaglieri che saranno dislocati in Romania, sul fianco est della Nato. Il nostro paese, scrive sempre la Verità, rafforza anche la presenza in Lettonia e la sorveglianza del Mar Nero. Ma come spiega Repubblica "non significa che Draghi abbia deciso a cuor leggero, però. E infatti, non si affretta a comunicare ufficialmente la svolta. Il premier rompe infatti con una consolidata tradizione, ma si potrebbe dire lo stesso per la guerra portata dalla Russia nel cuore dell’Europa. Una decisione non semplice, anche per gli effetti che avrà sulle relazioni con Putin. Eppure, una decisione obbligata: non solo per i rapporti transatlantici e Nato, ma per cementare la prospettiva europea aperta da questa grave crisi".

Guerra in Ucraina, dietro la svolta europea il pressing di Macron. Armi anche dalla Germania

L'Italia non è la sola. L'esercito tedesco invierà 1.000 armi anticarro e 500 missili terra-aria di classe "Stinger" all'Ucraina, per aiutarla nella sua battaglia contro i russi. Lo ha annunciato il governo di Berlino. Le armi, che proverranno dai depositi della Bundeswehr, "verranno consegnate il prima possibile all'Ucraina", si legge in una nota ufficiale. E dietro la svolta degli aiuti militari, come spiega Repubblica, ci sarebbe la spinta del presidente francese Emmanuel Macron. Intanto, gli Usa aiutano l'Ucraina a effettuare una strategia difensiva "porcospino". Vale a dire, rendere la vita più dura possibile agli uomini di Putin.

