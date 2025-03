Omicidio Pierina Paganelli, la svolta è imminente: il giudice a breve esaminerà tutte le prove

Omicidio Pierina Paganelli, il giudice per le indagini preliminari esaminerà le prove il 14 marzo. Il punto sulle indagini

La vicenda dell'omicidio di Pierina Paganelli, che verrà trattata questa sera in una nuova puntata di Chi l'ha visto?, si avvicina a uno snodo cruciale. Il 14 marzo il giudice per le indagini preliminari esaminerà le prove del caso, tra cui le analisi genetiche, le immagini delle telecamere di sorveglianza e i tabulati telefonici.

Pierina Paganelli è stata ritrovata morta nel garage della sua casa di Rimini il 3 ottobre 2023. Per l'omicidio della donna, colpita da 78 coltellate, è stato indagato Louis Dassilva. Il metalmeccanico 34enne di origine senegalese, sposato con l'infermiera Valeria Bartolucci, era il vicino di casa di Pierina ma anche l'amante della nuora della 78enne, Manuela Bianchi.

Dassilva è attualmente detenuto ma sarebbe venuta meno la prova delle telecamere della farmacia di via Ciclamino che lo collocavano nei pressi della scena del crimine. L'esperto nominato dal giudice non lo avrebbe indentificato come la persona ripresa dalla videosorveglianza.

Le indagini si sono poi ulteriormente complicate dopo che Manuela Bianchi è stata indagata per favoreggiamento. La donna in una intercettazione avrebbe rilevato di trovarsi con Dassilva la mattina del 4 ottobre quando fu scoperto il cadavere di Pierina. Valeria Bartolucci, invece aveva dichiarato di trovarsi fuori Rimini insieme a Dassilva per un funerale ma l'analisi delle celle telefoniche la smentiscono.

Non solo, si torna ad indagare sull'incidente in cui è rimasto coinvolto Giuliano Saponi, uno dei tre figli di Pierina e marito di Manuela Bianchi. L'uomo il 7 maggio 2023 è stato investito mentre si recava a lavoro in bicicletta e rimase in coma per diversi mesi. Dopo le dichiarazioni della moglie la Procura di Rimini ha deciso di riesaminare il caso, ipotizzando che ci sia un collegamento con l'omicidio della 78enne.

"C'è da capire perchè Manuela è stata indagata - ha spiegato Saponi e RiminiToday - e io sono interessato a scoprirlo al più presto. Non capisco perchè possa aver favorito Louis dopo il delitto. A me ha sempre raccontato che era stata solo lei a trovare il corpo di mia madre non aggiungendo nulla di più. Per me è la madre di nostra figlia e, quest'ultima, è la cosa che ci lega. Sull'omicidio di mia madre in tutti questi mesi mi sono fatto molte domande e, adesso, vedremo se sono giuste. Se Manuela dovesse essere implicata sarebbe una cosa tristissima".