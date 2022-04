Omicidio Saman Abbas: macabri ritrovamenti umani nel Modenese, arrivano i Ris

Macabre scoperte nel Modenese: è Saman?

Il caso di Saman Abbas potrebbe essere giunto a una svolta decisiva. E’ stato trovato lungo il fiume Tiepido, nel modenese, un sacco di plastica con dentro un cranio e piccoli frammenti di ossa umane. Il ritrovamento casuale da parte di un raccoglitore di asparagi è stato seguito, poco dopo, da quello di un osso lungo circa 12 centimetri. A trovare il secondo reperto è stata una donna che abita nella zona e che, sconvolta, ha detto: “Si vede che è stato segato di netto”. Sul luogo sono giunti i carabinieri di Maranello, il Nucleo investigativo di Modena e i Ris di Parma che, a breve distanza dai primi ritrovamenti, hanno reperito anche dei frammenti di una sciarpa e di un maglione, elementi altrettanto utili per l’indagine.

Saman Abbas: gravissime accuse alla famiglia

Sui resti umani verrà a breve eseguito l’esame del Dna sui resti, da confrontare con quello di alcune persone sparite nell’area. Saranno proprio i Ris di Parma ad eseguire la comparazione. Tutti pensano soprattutto a Saman Abbas, la diciottenne pachistana misteriosamente sparita un anno fa da Novellara (Reggio Emilia). Secondo l’ipotesi accusatoria, la ragazza sarebbe stata uccisa dai familiari per essersi opposta al suo matrimonio, “combinato” dai parenti secondo la tradizione del suo popolo. Di recente è stata chiusa l'inchiesta a carico di cinque persone per omicidio e soppressione di cadavere. Già lo scorso dicembre si erano trovati dei resti di cranio in un fiume e il fratellino di Saman aveva raccontato agli inquirenti di aver sentito un cugino dire: "Facciamola in mille pezzi, la buttiamo a Guastalla, dove c’è un fiume”.

Le altre ipotesi su persone scomparse

Tuttavia, il luogo del ritrovamento è piuttosto lontano da Novellara e, siccome l’omicidio di Saman sarebbe avvenuto in pieno lockdown, sarebbe stato difficile per i suoi autori spostarsi senza essere notare. Non va quindi esclusa l’ipotesi che i resti possano appartenere ad altre persone e non per forza ragazze: nella lista degli scomparsi nel Modenese ci sono anche il 22enne Alessandro Venturelli (sparito da Sassuolo il 5 dicembre 2020) e la 79enne Silvana Covili (sparita da Pavullo nel novembre 2021).

