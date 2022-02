Omicidio Gigi Bici, pianse prima della scomparsa. Perrino: pentito di qualcosa

Funerali Laura Ziliani, le figlie chiedono di partecipare, il direttore Perrino a Ore 14: "Colpo propagandistico? Mi auguro non succeda"

Venerdì l'ultimo addio a Laura Ziliani, l'ex vigilessa uccisa a Temù lo scorso maggio. Ai funerali, in programma per le 15, le due figlie indagate di Laura hanno chiesto di partecipare. Paola e Silvia Zani, in carcere, con l'accusa di aver sedato e poi soffocato la madre insieme al fidanzato della maggiore, rompono per la prima volta il silenzio con la richiesta di partecipare ai funerali, che hanno avanzato attraverso i loro legali.

Innocenti fino a prova contraria, ma hanno diritto a partecipare? Se n'è discusso oggi a Ore 14, nel salotto di Milo Infante su Rai2. E' intervenuto anche il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino: "Bisogna attendere i tre gradi di giudizio per essere definitivamente colpevoli, ma spero non venga concesso di partecipare ai funerali. La sola idea che gli assassini accompagnino il feretro fa accaponare la pelle. Ci sta che abbiano tentato il colpo propagandistico, se di questo si è trattato, ma bisogna evitare che accada".

Liliana Resinovich, "un giallo degno di Agatha Christie"

Nel corso della puntata si è tornati sui nuovi aggiornamenti nel giallo di Trieste e la morte di Liliana Resinovich. Il marito di Lilly, Sebastiano Visintin sui 50 mila euro di cui si è parlato negli scorsi giorni, ieri ha dichiarato: "Sono in banca ma non li posso toccare, senza un certificato di morte". Diverse persone sentite, ma al momento non risultano indagati.

Il direttore Perrino: "Sembra un giallo degno di Agatha Christie. Non c’è un sospetto, non c'è un avviso di garanzia.. L’assassino forse è bravissimo, sta riuscendo a non tradirsi. Un giallo costruito in modo quasi letterario. Dunque complimenti, ovviamente paradossalmente, all’assassino, per la sottigliezza nel costruire l’assassinio. Non posso non notare che questi fatti accadono sempre in provincia. Mi chiedo se sia la vita di provincia a essere troppo noiosa".

