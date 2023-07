Alessandro Orsini, scoppia il caso in consiglio Veneto: salta la presentazione del libro perchè "contro il governo"

In consiglio regionale in Veneto il nome di Alessandro Orsini ha portato alla polemica. Il professore di sociologia, divenuto popolare come opinionista nei talk show televisivi dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina, era stato invitato dall’ufficio di presidenza del consiglio regionale a presentare il suo recente libro dal titolo "Ucraina. Critica della politica internazionale". Ma poi l’evento, fissato per il 28 luglio a Venezia, è stato cancellato.

Ufficialmente per motivi personali dell’autore. Eppure, secondo un retroscena svelato da Il Gazzettino, ciò che in realtà sarebbe avvenuto è che il segretario generale dell’ufficio Roberto Valente aveva espresso "riserve" sull’iniziativa. Il quotidiano spiega che il caso è scoppiato martedì 18 luglio. La richiesta di ospitare Orsini veniva da Luciano Sandonà, consigliere eletto nella lista del presidente Luca Zaia, ma durante la riunione è arrivato il no.