Ostia, padre infuriato dà di matto al pronto soccorso. Ecco cosa è successo

Papà infuriato danneggia il Pronto soccorso di Ostia: "Perchè non visitate mia figlia?"

Ha danneggiato il Pronto soccorso perché, a suo dire, i medici non si stavano prendendo cura della figlia colpita da un malore. L'ennesimo episodio di aggressione a danno del personale e delle strutture sanitarie è avvenuto ieri all'ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, dove un uomo di 41 anni è arrivato a colpire con un pugno il vetro divisorio dello sportello dell'accettazione danneggiandolo lievemente, e ha bloccato temporaneamente il servizio pubblico.

Secondo le informazioni apprese il padre e la figlia erano arrivati nel nosocomio perché lei si sentiva poco bene. Una volta arrivati al pronto soccorso c'era da attendere il proprio turno, ma l'uomo ha dato in escandescenze, pretendendo che sua figlia venisse visitata subito. Fortunatamente in gesto non ha avuto ripercussioni dirette sul personale presente.

La vigilanza dell'ospedale ha chiamato subito il Numero Unico delle Emergenze 112, spiegando l'accaduto e chiedendo l'intervento dei Carabinieri. Sul posto in breve tempo è giunta una pattuglia dei militari della Stazione di Ostia, ma l'uomo con la figlia si sono allontanati prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine. I militari stanno ancora cercando di risalire all'identità dell'uomo.