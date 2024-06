Padova, bambina di 3 anni cade in una canale di scolo e muore

Padova, una bambina si allontana da un picnic in famiglia e muore annegata cadendo in un canale di scolo

Tragedia ieri nel padovano. Una bambina di tre anni è caduta in un canale di scolo dopo essersi allontanata durante un picnic in famiglia con alcuni amici in località Roncajette, a Ponte San Nicolò.

La piccola di origine camerunense è morta annegata nonostante il pronto intervento dei presenti e del personale del 118. La bambina era stata portata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova dove purtroppo è deceduta.