Padova, cerca su Google "femminicidio" dopo la denuncia per stalking della ex. Arrestato

Un 37enne, già in precedenza obbligato a indossare il braccialetto elettronico, è stato arrestato dai carabinieri di Mestrino (Padova) dopo che la sua ex lo aveva denunciato per stalking. Dalle indagini è emerso che l'uomo aveva effettuato numerose ricerche su internet su argomenti quali “morire senza dolore”, “omicidio”, “femminicidio”, “come procurarsi un’arma” e “come sabotare un motore o i freni di un’auto”.

A partire da novembre, la donna aveva denunciato una serie di comportamenti minacciosi, tra cui passaggi e appostamenti sia a piedi che in auto nei pressi della sua abitazione e dei luoghi che frequentava, oltre a chiamate provenienti da numeri anonimi rivolte a lei e ai suoi conoscenti.

Dopo la separazione, l’uomo le aveva addirittura impedito di recuperare alcuni effetti personali dalla casa in cui vivevano. In seguito, il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento nei confronti della vittima e l’obbligo di monitoraggio tramite il braccialetto elettronico. Inoltre, l’analisi del suo telefono ha fatto emergere ricerche su come danneggiare un’auto, ad esempio riempiendo il serbatoio con un liquido diverso dalla benzina, procedura che in seguito è stata effettivamente messa in atto ai danni del veicolo della donna.