Palermo, calci e pugni a coppia gay. Banda di ragazzini: "Vi sfregiamo"

Un altro brutto episodio di violenza si è registrato a Palermo. Una coppia di ragazzi gay è stata brutalmente aggredita in pieno centro, nell'incuranza generale. "Stavamo passeggiando come sempre, senza preoccuparci troppo dei nostri gesti affettuosi, abbracci e baci che ci stavamo scambiando per strada — racconta al Corriere uno dei due aggrediti —. C’era questo gruppetto di ragazzi, tra i 16 e i 20 anni. Prima siamo riusciti a fermare gli insulti con un “fatevi gli affari vostri”, ma poi sono tornati e hanno lanciato delle bottiglie». In un attimo il giovane è stato circondato e picchiato. "Urlavano “ti sfregiamo", poi mi hanno preso a pugni, in faccia, il terzo mi ha letteralmente messo a terra — prosegue il ragazzo —. E una volta a terra hanno continuato a picchiarmi".

"Erano tre-quattro ragazzi, alcune ragazze sono rimaste a guardare. Eravamo in una strada molto affollata, è successo in mezzo a tanta gente ma nessuno è intervenuto". Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Civico di Palermo. Lo hanno dimesso ieri con 25 giorni di prognosi. "Purtroppo questo episodio non ci ha stupito più di tanto — dice Marco Ghezzi, presidente dell’Arcigay di Palermo —. Negli ultimi tempi c’è stato un intensificarsi di questi fenomeni, che a volte restano sotterranei perché non vengono denunciati".