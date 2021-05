Palio di Siena, brutta notizia per gli amanti dell'ippica

Il Comune di Siena ha preso una drastica decisione. Nonostante il trend di decrescita della curva epidemiologica, quest'anno il Palio del 2 luglio non si terrà, annullato a causa delle misure anti-Covid ancora in vigore. E' necessario "prendere atto dello stato di emergenza sanitaria e conseguentemente annullare la Carriera del 2 luglio 2021″, afferma l'assemblea cittadina in una delibera e "dare mandato al sindaco Luigi De Mossi "stante il permanere o l'evolversi in senso ulteriormente negativo della situazione dell'emergenza sanitaria, previa consultazione con le autorità di pubblica sicurezza, di annullare anche il Palio del 16 agosto".