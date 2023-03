Papa Francesco gela i "corvi" del Conclave e battezza un bimbo all'ospedale

Papa Francesco "gela" i corvi del Conclave: spunta il Twitter contro gli "haters"

Papa Francesco si è ripreso, sta meglio e domani lascerà l'ospedale Gemelli di Roma. Alla vigilia però del tanto atteso rientro, c'era già chi auspicava a un'accelerata sulle "manovre del Conclave", mai davvero, secondo fonti stampa, interrotte. Bergoglio però, direttamente da Twitter, sembra aver "gelato" qualsiasi tipo di rumors: "Le prove e le fatiche della vita – vissute nella fede – contribuiscono a purificare il cuore, a renderlo più umile e quindi più disponibile ad aprirsi a Dio".

Il Vaticano rassicura comunque che il Papa sta meglio e riceverà la presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia ed Erzegovina Borjana Krysto. L'udienza in Vaticano alle 10. Inoltre, domenica sarà in piazza San Pietro per la messa delle Palme. Lo conferma il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni: "Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall'ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza del Papa in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della domenica delle Palme, Passione del Signore".

Il Papa al Gemelli va a trovare i bambini ricoverati in Oncologia

In più, "questo pomeriggio Papa Francesco si è recato in visita ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia pediatrica nell'ospedale A. Gemelli" di Roma, dove è ricoverato, "portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro 'Nacque Gesù a Betlemme di Giudea. Nel corso della visita, durata circa mezz'ora il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Al termine ha fatto ritorno al proprio reparto", si legge nella nota. Domani Bergoglio farà ritorno in Vaticano. Il Papa, in un video diffuso dal Vaticano nel corso della visita ai bimbi di Oncologia, appare in buona forma e sorridente nell'atto di benedire un bambino.