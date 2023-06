Paura per il Papa: Francesco di nuovo al policlinico Gemelli di Roma

Ancora apprensione per Papa Francesco: nuovi controlli al policlinico Gemelli

Intorno alle 10.40, Papa Francesco è entrato al Policlinico Gemelli per una visita di controllo. È quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate. Secondo quanto si apprende, Bergoglio si troverebbe al Cemi, il Centro di Medicina dell'Invecchiamento del policlinico universitario.

Lo scorso marzo papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un'infezione respiratoria. Il martedì non è giorno di udienze e dal Vaticano non ci sarebbe alcun tipo di apprensione, confermando si tratti solo di controlli. Inoltre l’udienza con i Pellegrini di domani è confermata.