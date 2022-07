Papa Francesco: "Se mi dimetto vado a fare il vescovo emerito di Roma"

Dimissioni Papa, Francesco: "In caso di rinuncia sarò vescovo emerito di Roma. Non tornerei in Argentina"

Semmai dovesse rinunciare al pontificato, cosa che al momento non ha alcuna intenzione di fare, Francesco non si farebbe chiamare "Papa emerito" né vestirebbe la talare bianca, non vivrebbe in Vaticano né tornerebbe nella natia Argentina: sarebbe un semplice "vescovo emerito di Roma" e vorrebbe trovare una chiesa nella capitale dove poter continuare a confessare i fedeli e visitare i malati. Una vita da pastore, insomma, quella che lui ha sempre prediletto.

"Sono il vescovo di Roma, in questo caso il vescovo emerito di Roma", spiega Bergoglio nell'intervista di due ore in spagnolo con le giornaliste messicane Maria Antonieta Collins e Valentina Alazraki andata in onda integralmente sull'emittente TelevisaUnivision.

"Non ho intenzione di dimettermi. Al momento no", ribadisce l'85/enne Pontefice, ripetendo però che "la porta è aperta" dopo che Benedetto XVI nel 2013 è stato il primo Papa in 600 anni a rinunciare. Certo, confessa che "gli fa un po' male il ginocchio", che si sente un po' "sminuito" anche se ora può camminare, ma che "mai", in ogni caso, gli è venuto in mente di dimettersi, fino ad oggi. Tuttavia, "se vedo che non posso, o mi faccio male o sono un ostacolo", aspetto l'"aiuto" per prendere la decisione di ritirarmi, dichiara.

Intanto, anche se avere un Papa in pensione a portata di mano è andato bene, il Vaticano ha bisogno di regolamentare meglio la figura del Papa emerito, dice Francesco nell'intervista. "La prima esperienza è andata piuttosto bene perché è un uomo santo e discreto, e l'ha gestita bene", osserva. "Ma in futuro, le cose dovrebbero essere delineate di più, o le cose dovrebbero essere rese più esplicite".