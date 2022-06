Papa Francesco si dimette? Dopo lo stop dei medici se ne parla ancora

Papa Francesco, 85 anni, si ferma per ordine dei medici: tornano le voci sulle sue dimissioni

Il dolore al ginocchio destro che lo affligge da tempo ha impedito a Papa Francesco di incontrarsi oggi con il Jewish Committee for Interreligious Consultations.

Le prime cure risalgono all'inizio di maggio, da allora ha dovuto cancellare due viaggi all'estero: uno in Libano previsto per la metà di giugno e uno in Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo, quest'ultima volta citando apertamente il parere contrario dei medici.

Le ultime apparizioni pubbliche sembravano segnalare un certo miglioramento dovuto alla fisioterapia cui viene giornalmente sottoposto il Pontefice. Il 25 giugno il Papa aveva compiuto alcuni passi, sempre aiutato dal bastone, nel corso della messa di chiusura dell'Incontro Mondiale delle Famiglie. Due giorni dopo aveva fatto lo stesso durante l'udienza con il Cammino Neocatecumenale nell'Aula Paolo VI

Dopo la decisione di rinunciare all'udienza di oggi, Bergoglio ha fatto consegnare l'indirizzo di saluto preparato per l'occasione al cardinal Kurt Koch, responsabile del dialogo interreligioso della Santa Sede:

"Ebrei e cristiani, siamo chiamati a comportarci in modo tale da assomigliare il più possibile al nostro Creatore e Padre. Questo diventa molto difficile quando siamo fatti oggetto di soprusi e persecuzioni, come è avvenuto spesso nella storia e purtroppo avviene anche oggi. A tale proposito, colgo questa occasione per ribadire l’impegno della Chiesa Cattolica nel contrastare ogni forma di antisemitismo, soprattutto attraverso l’azione preventiva, cioè sul piano educativo, sia nelle famiglie, sia nelle comunità parrocchiali e nelle scuole, sia nelle aggregazioni laicali" - le parole del Papa.