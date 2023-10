Parma, migrante accoltellato a morte per una lite vicino al centro accoglienza

Parma, 24enne migrante bengalese accoltellato a morte alla gola durante una lite nel centro accoglienza

Un ragazzo di 24 anni bengalese, Rabby Ahmed, è morto accoltellato lunedì sera in un appartamento in via Faelli 1, laterale di via Volturno a Parma.

L’alloggio, in gestione alla cooperativa onlus Svoltare, è destinato all’accoglienza di persone migranti. A colpire a morte il 24enne, riporta Repubblica, un altro ospite dell’appartamento al culmine di una lite fra i due. L’omicida, anch’egli bengalese, è ancora ricercato dalle forze dell’ordine. All'arrivo del 118 la ferita alla gola era già troppo grave e per i soccorritori non c’è stato nulla da fare, tanto che la corsa al pronto soccorso del vicino Ospedale Maggiore è stata inutile. Gli altri sei ragazzi che abitavano con Rabby Ahmed e il suo assassino sono stati portati in questura per le testimonianze.