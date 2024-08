Pascale furiosa con Sorrentino: "Scriverò un libro su chi sguazza e mangia con i soldi di Berlusconi"

Pascale contro Sorrentino: "Scriverò un libro, sull'ipocrisia di quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane nel frattempo che sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi"

Il film "Loro" di Paolo Sorrentino non è distribuito in Italia ma continua a far discutere sui social: le clip della pellicola con Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi sono molto popolari. Il dibattito si è ulteriormente acceso dopo l'intervista rilasciata dall'attore al podcast di Dario Moccia.

"È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c'è in Italia. - afferma Servillo - Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese…evidentemente, non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo. Non è stato trasmesso dalla Rai, non l'ha trasmesso ovviamente Mediaset. Non l'ha trasmesso neanche La7, che pure mandò in onda Il Divo. Quando uscì, Il Divo non aveva diritto d'antenna perché né la Rai né Mediaset parteciparono alla produzione del film".

Le parole di Servillo hanno fatto infurirare Francesca Pascale, ex compagna del Cavaliere che da poco ha divorziato da Paola Turci. L'attivista per i diritti Lgbtq+ ha così commentato un post in cui si legge chiaramente che "Loro" è presente nel catologo britannico: "Scriverò un libro, sull'ipocrisia di quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane nel frattempo che sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi. Titolo: Radical shit".