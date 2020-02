Pasticcino Coronavirus al caffè. E il boicottaggio della birra Corona



Il Coronavirus entra nelle abitudini alimentari degli italiani. In una pasticceria di Genova si sono inventati il pasticcino Coronavirus al caffè. I gestori ammettono che in poche ore è diventato il dolcetto preferito per i clienti: "E' stata un'idea dei nostri clienti per sdrammatizzare una situazione critica". L'iniziativa ha trovato il consenso di tutti.

Chi, invece, non sorride per gli effetti collaterali del Coronavirus è la birra Corona. L'associazione tra la "bionda" e il virus che sui Social impazza, sta provocando seri problemi. Tantissimi risultati, incluse domande di persone che sono realmente convinti che Birra Corona e Coronavirus siano in qualche modi collegati. A causa di ciò, qualche giorno fa l’azienda ha dovuto pubblicare una nota nella quale ha spiegato che non esiste nessun legame fra la birra messicana e il virus cinese. Nonostante le rassicurazioni, però, YouGov ha rivelato che il punteggio del marchio Corona è sceso da 75 a 51 punti nel corso delle ultime settimane (nel mercato americano la Birra Corona è la terza più bevuta, preceDuta solo da Guinness e Heineken). Le cose non vanno neanche bene in Borsa: la Constellation Brands Inc (questo il nome dell’azienda che produce la birra messicana) questa settimana ha perso l’8% alla Borsa di New York.