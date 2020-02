Pedemontana, il pedaggio che (a volte) non ti aspetti

Si chiama “free flow” ed è il sistema di pagamento che sulla Pedemontana ha mandato in pensione il casello. Funziona, ma alle volte crea qualche inconveniente, e gli automobilisti giustamente si arrabbiano. Se n’è accorta anche Striscia la notizia, il popolarissimo programma di Canale 5, che si è recata armata di telecamera sulla tratta che collega la provincia di Varese con quella di Bergamo e ha testato i portali dell’autostrada che dovrebbero rilevare la targa dell’auto o il Telepass. Accorgendosi di un inconveniente che molti automobilisti che percorrono abitualmente la Pedemontana conoscono da tempo.

Anche Striscia la notizia si accorge del problema che fa arrabbiare gli automobilisti lombardi

Il “free flow” consente infatti di rilevare automaticamente la targa del veicolo o il Telepass in modo che l’utente possa poi decidere di pagare il pedaggio come preferisce: online, tramite app, attraverso addebito sul conto bancario. Non esistono quindi barriere tradizionali sull’autostrada, ma solo un sofisticato sistema di telecamere e rilevazioni che consente di attivare queste diverse modalità di pagamento.

Peccato che, come sanno molti automobilisti lombardi (ma non solo), talvolta qualcosa nel sistema si “inceppa”, e l’utente che, ad esempio, pensa di aver pagato con il Telepass riceve poi a casa una richiesta di esazione da parte di Pedemontana, maggiorata di 3,5 euro per mancato addebito.

Sugli altri 6.000 chilometri di reti autostradali in tutta Italia, dove gestori diversi si servono da tempo dei classici sistemi di pagamento del pedaggio, non si sono mai registrati questo tipo inconvenienti, soprattutto per chi usa il Telepass. Sulla Pedemontana la precisione del “free flow” è costantemente migliorata e gli intoppi colpiscono percentuali sempre più piccole di automobilisti. Per quei pochi sfortunati, il gestore dell’autostrada – che fa capo alla Milano-Serravalle - ha dichiarato a Striscia che, in caso si manifesti l’inconveniente, è possibile effettuare il pagamento senza la maggiorazione e che il problema è in corso di soluzione.