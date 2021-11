Pedopornografia, smantellata rete a Torino: 26 indagati, arrestato un prete

Torino, smantellata rete di pedopornografia: 26 indagati e tre arresti, anche un sacerdote coinvolto

Si tratta di un giro di pedopornografia che vede coinvolti diversi utenti italiani, tra i quali anche un membro della Chiesa. Gli utenti si scambiavano materiale pedopornografico (realizzato con minorenni) attraverso una nota rete di messaggistica. La polizia di Torino ha indagato 26 persone e sequestrato migliaia di file.

Tre gli arrestati, rispettivamente in Campania, Puglia e Piemonte. Tra questi, oltre a un tecnico di 37 anni e il creatore del canale a pagamento, c'è anche un sacerdote. Da febbraio scorso gli agenti monitoravano una piattaforma di messaggistica, conosciuta per la garanzia dell'anonimato, con particolare attenzione verso alcuni canali aperti frequentati per la maggiorparte da italiani.

Gli agenti, per entrare nel canale e conquistare la fiducia delle altre persone presenti nella chat, si mostravano interessati allo scambio di materiale, per il quale bisognava pagare una somma.