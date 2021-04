Pedullà, lite furiosa da Del Debbio. Gesto dell’ombrello a Belpietro. VIDEO

Pedullà vs Belpietro. Botta e risposta furibondo a Dritto e rovescio

Lite furiosa fra il direttore de La notizia Gaetano Pedullà e il direttore de La verità Maurizio Belpietro a "Dritto e rovescio", trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. "Quando parli del mio giornale sciacquati la bocca. Sei un disonesto, dici bugie. Ti querelerò per la caz**te che hai detto" attacca il giornalista Gaetano Pedullà. Belpietro non esita a rispondere: "Ma tu puoi querelare chi vuoi". Pedullà rincara la dose: "Menti sapendo di mentire". Al che Belpietro scandisce: "No, fermatevi. Non accetto che venga qui un signore che l'unica cosa che sa fare è alzare la voce per interrompere gli altri. Questo signore mi ha interrotto" continua, poi, mentre Pedullà in sottofondo prosegue incalzandolo, interviene Del Debbio invitandoli a parlare uno per volta, ma senza successo. Quello che succede è che Pedullà si alza e facendo il gesto dell'ombrello a Belpietro esclama: "Tò, te ne vai tu se ti pare, ma per favore, questo è il tuo modo fascista di dire caz**te".