Pensioni, chi vive all'estero dovrà dar prova di essere vivo. L'Inps va a caccia dei furbetti

Pensioni: chi vive all'estero dovrà dar prova di essere vivo. Inps a caccia di furbetti

Siete pensionati e vivete fuori dall'Italia? Per evitare i furbetti che incassano gli assegni di pensionati passati a miglior vita, l'Inps apre in tutto il mondo la “caccia ai vivi”. E dovrà essere ciascun beneficiario a dover fornire la “Prova di esistenza in vita” con tempi e modalità ben definite, pena la sospensione dei pagamenti. Così è stato varato il programma di “accertamento dell’esistenza in vita”, per gli anni 2025 e 2026.

La fase 1 per chi vive in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Est Europa

La prima fase, riferita all’anno 2025, si svolgerà da marzo a luglio e riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Est Europa. Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dal 20 marzo e i pensionati dovranno restituirle entro il 15 luglio, altrimenti la rata di agosto sarà pagata in contanti presso le agenzie Western Union; in caso di mancata riscossione personale o attestazione entro il 19 agosto il pagamento delle pensioni sarà sospeso dalla rata di settembre.

La fase 2 per chi vive in Europa, Africa e Oceania

La seconda fase invece si svolgerà da settembre a gennaio 2026 e riguarderà chi risiede in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate dal 17 settembre e bisognerà rispondere entro il 15 gennaio 2026 o la rata di febbraio 2026 sarà pagata in contanti; in caso di mancata riscossione o attestazione entro il 19 febbraio 2026, la pensione sarà sospesa dalla rata di marzo 2026.