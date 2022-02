Pensioni, Inps risparmia oltre 1 miliardo per i morti da Covid

Il 96,3% dell'eccesso di mortalità del 2020 ha riguardato nella quasi totalità pensionati

Nel 2020 l'Inps ha risparmiato in spesa per pensioni circa 1,1 miliardi di euro a causa dei morti per Covid. Lo rileva il rapporto del centro studi di Itinerari previdenziali presentato al Senato dal presidente Alberto Brambilla.

Fino al 2029, sottolinea il report, si avrà una spesa previdenziale minore pari a 11,9 miliardi. Il 96,3% dell'eccesso di mortalità registrato nel 2020 ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, nella quasi totalità pensionati. Il risparmio per le casse delle'Inps, purtroppo prodotto dal coronavirus, tiene conto della compensazione relativa all'erogazione delle nuove reversibilità.

