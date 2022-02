Canada, vittoria No Vax in Ontario e Trudeau dichiara lo stato d'emergenza

Proteste No Vax, per Trudeau è emergenza nazionale

Le continue proteste antigovernative in Canada hanno costretto il primo ministro Justin Trudeau a invocare, per la prima volta in 50 anni, i poteri di emergenza. L’ultimo ricorso alle leggi d'emergenza risale al 1970, quando il gruppo terroristico Quebec Liberation Front (FLQ) rapì il vice primo ministro e un diplomatico britannico. Trudeau ha assicurato che "in questa fase non comporteranno il dispiego delle forze armate".

Durate un’apparizione televisiva, il primo ministro ha spiegato di aver preso la decisione vista la difficoltà riportata dalle autorità locali nel far rispettare la legge dopo settimane di proteste e blocchi ai valichi di frontiera. Trudeau ha comunque assicurato che la misura non limiterà la libertà di espressione o la capacità di manifestare legalmente nel Paese; le misure saranno proporzionate alle minacce esistenti e il governo non schiererà uomini delle forze armate.

Le consultazioni tra gli amministratori delegati provinciali hanno riportato che le autorità delle province del Quebec e dell'Alberta si sono dette contrarie. Il leader del blocco sovranista del Que'be'cois (BQ), Yves-Francois Blanchet, ha fatto presente che il Quebec non vuole l'uso delle forze armate nel suo territorio e che non lo vuole nemmeno nel resto del Paese.

Rimangono ancora bloccati dalle proteste di camionisti e agricoltori due valichi di frontiera con gli Stati Uniti, Coutts in Alberta ed Emerson in Manitoba. Il centro di Ottawa continua ad essere occupato da circa 400 camion e centinaia di persone. L'annuncio dell'adozione dell'Emergencies Act è arrivato poco dopo che la Canadian Mounted Police ha denunciato l'arresto delle 11 persone armate, coinvolte nel blocco del valico di frontiera di Coutts.

