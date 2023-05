Pesto alla genovese di qualità? Si salvano solo 9 marchi: ecco quali

Pesto alla genovese, occhio alla qualità: i consigli

Fare la spesa è diventata quasi un'impresa non solo per il carovita ma anche per quanto riguarda la difficoltà nel trovare alimenti che siano davvero di qualità. Il pesto alla genovese è tra i sughi più amati ma pare che per acquistarlo confezionato bisogna fare un'attenta selezione. Questa è la conclusione a cui è arrivata Altroconsumo, che ha condotto test di qualità su 31 marchi di perso alla genovese venduti in supermercai e discout salvandone praticamente solo 9.

Pesto alla genovese, la classifica delle marche migliori

Altronconsumo nella sua analisi ha tenuto conto dei valori nutrizionali utilizzando il sistema di etichettatura Nutriscore, ingredenti e quantità sulla base di quelle regolamentate. Nella classifica dell'associazione a difesa dei consumatori non troviamo pesto alla genove di qualità "buona" od "ottima" ma solo di "media qualità":

SELEX PESTO ALLA GENOVESE – Punteggio 53 – Prezzo medio 0,32 € a porzione DE CECCO PESTO ALLA GENOVESE – Punteggio 53 – Prezzo medio 0,32 € a porzione GUSTATO (MD) PESTO ALLA GENOVESE FIOR FIORE COOP PESTO GENOVESE FIORFIORE CARREFOUR PESTO CLASSICO CON BASILICO GENOVESE DOP BARILLA I PESTI ALLA GENOVESE BARILLA I PESTI ALLA GENOVESE SENZA AGLIO IL VIAGGIATOR GOLOSO PESTO ALLA GENOVESE CON BASILICO GENOVESE DOP IL VIAGGIATOR GOLOSO PESTO SENZA AGLIO CON BASILICO GENOVESE DOP

Pesto alla genovese, la classifica dei marchi peggiori