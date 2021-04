Piano anti-pandemia, Ranieri Guerra è indagato. "Ha mentito al Pm"

Il direttore aggiunto dell'Oms ed ex esponente del Cts Ranieri Guerra è indagato nell'inchiesta di Bergamo con l'accusa di false informazioni sul piano del governo italiano anti-pandemia.

Ranieri Guerra è indagato per l'articolo 371 bis del codice penale: false informazioni al pm. Si tratta di quanto Guerra ha dichiarato il 5 novembre scorso, quando è stato sentito per 5 ore come testimone nella sua deposizione davanti ai pm come persona informata sui fatti. Un altro aspetto dell'inchiesta che lo coinvolge è il mancato aggiornamento del piano pandemico, fermo al 2006.

L'ex funzionario dell'Oms Francesco Zambon, che si è poi dimesso dalla sede di Venezia, ha denunciato di aver subito delle pressioni attraverso delle mail agli atti dell'inchiesta da Guerra, nelle vesti di direttore aggiunto, per postdatare il Piano facendolo così sembrare aggiornato al 2016 nell'ambito di un rapporto pubblicato sul sito dell'Oms, e poi scomparso, sulle falle del sistema italiano. Arriva dunque una svolta nell'inchiesta della Procura di Bergamo. Nei giorni scorsi i magistrati guidati da Antonio Chiappani avevano inviato una rogatoria a Ginevra destinata proprio ai rappresentanti dell'organizzazione mondiale della sanità a cui si chiedono delucidazioni, tra le altre cose, su come venissero accolte, quando Guerra era responsabile della Prevenzione nel Ministero della Salute tra il 2014 e il 2017, le autovalutazioni italiane di eccellenza nella capacità di prevenire un'eventuale pandemia. Risposte ai questionari inviate annualmente dall'Oms agli Stati membri per saggiarne la preparazione.