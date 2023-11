Terrorismo, "moriamo tutti per Allah": Piantedosi espelle 24enne egiziano

Il ministro Piantedosi ha espulso un 24enne di origine egiziana colpevole di ideologie integraliste

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha espulso un ventiquattrenne egiziano irregolare sul territorio nazionale dal 2016. Negli anni, il giovane si è reso autore di numerosi reati ed è stato più volte denunciato.

Recentemente, informa il Viminale, è comparso all'interno della trasmissione televisiva "Fuori dal coro", durante la quale, interpellato in merito al conflitto israelo-palestinese, ha affermato "moriamo tutti per Allah", evidenziando propensione verso posizioni religiose integraliste e oltranziste.

"Lo straniero- scrive su Instagram Piantedosi- non ha mai voluto intraprendere un percorso di integrazione nel tessuto sociale del Paese. Chi non rispetta le regole poste alla base della civile e sicura convivenza non puo' restare in Italia".