Pinault: "Maison sovrafatturata" e il socio di Renzi sr. "che innaffia tutti"

Kering, Pinault e i rapporti con l'ex socio del babbo di Renzi. Gli audio

Dopo aver rivelato gli audio del patron di Kering, il colosso francese della moda, sulle "tasse agevolate in Italia per Gucci", Il Fatto Quotidiano pubblica nuove registrazioni sulla riunione a Londra tra il miliardario François-Henri Pinault e i suoi più stretti collaboratori. Già dal febbraio del 2016, Pinault era consapevole di come il suo gruppo da anni pagasse meno tasse del dovuto in Italia, utilizzando una filiale svizzera della multinazionale. Una verità emersa grazie agli audio di una riunione a porte chiuse avvenuta a Londra. Ora Il Fatto, assieme a Mediapart, sono in grado di svelare altri contenuti discussi in quel meeting londinese, con al centro della scena l’immobiliarista italiano Luigi Dagostino. La discussione tra il miliardario francese e i suoi collaboratori verte proprio su come tagliare i ponti con Dagostino dopo che il suo nome è uscito sui giornali.