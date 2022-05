Pistoia, trova la fidanzata con un altro: la accoltella all'addome

Pistoia, trova la fidanzata con l’amante e la accoltella all'addome

Rientrato a casa avrebbe trovato la fidanzata 37enne a letto con l’amante. L’uomo, un 47enne, non ci avrebbe visto più e si sarebbe scaraventato contro la compagna armato di coltello: l’avrebbe pugnalata ferendola gravemente all’addome. Poi avrebbe cercato di terminare l’opera scagliandosi contro l’amante ma l’uomo si sarebbe difeso con un attizzatoio, ferendo a sua volta l’aggressore. Questa la sommaria ricostruzioni dell'episodio avvenuto sabato a Cutigliano, Pistoia.

Al momento la 37enne è in condizioni gravi all’ospedale di Prato, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore, colpito con l’attizzatoio, si trova piantonato all’ospedale di Pistoia. La donna non sarebbe ancora in grado di parlare, per questo l’unica versione attendibile resta quella dell’amante 50enne.

