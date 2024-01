Mazzano, pitbull in fuga da casa azzanna tre persone e aggredisce altri tre cani. La storia

Gli animali sono i migliori amici dell'uomo. Sì, ma non sempre. A Mazzano (Brescia) un pitbull di proprietà di un immigrato sta spargendo il panico tra i cittadini, diventando "un serio problema di sicurezza". L'ultimo "incidente" riguarda l'aggressione avvenuta a tre persone e ai loro rispettivi cani. A raccontare la disavventura a Bresciaoggi.it è Daniela Cassago, dottoressa costretta alla degenza in ospedale ed a una serie di interventi chirurgici dopo essere stata dilaniata dal pitbull.

Il racconto della vittima

"Le ferite forse guariranno, ma non sarà possibile cancellare lo shock dei minuti trascorsi in balia del cane inferocito: 'Non so quando potrò tornare a lavorare', ammette Daniela Cassago che tra l’altro svolge attività pet therapy per bambini autistici. 'Stavo passeggiando in via Portesi con i miei due cani e il dog sitter – racconta – quando improvvisamente un pitbull si è lanciato su di me, mi ha spinto a terra e ha azzannato la mia gamba. Il mio cocker per difendermi ha reagito ed è stato sbranato. Poi è stato aggredito il mio dog sitter, che ha cercato di tenere lontano nel frattempo il mio golden retriever pronto a difenderci'".

"Il ragazzo dopo aver subito un morso al piede, ha lanciato un calcio all’addome del cane, che a quel punto si è allontanato, tornando a infierire sulla dottoressa rimasta a terra in una pozza di sangue. Una terza persona che stava passeggiando in compagnia del suo pastore tedesco è intervenuta ma ha subito un attacco alla gola rimanendo ferito al volto. Ma con grande coraggio ha sollevato il pitbull in preda al raptus di violenza, lo ha sbattuto a terra per tramortirlo, solo a quel punto è riuscito a legarlo ad un palo della luce. 'Nessuno, oltre al proprietario del pastore tedesco ci ha aiutati – sottolinea con amarezza Daniela Cassago -. Sono passate due auto. Un conducente di una delle vetture si è fermato, poi è tirato dritto. Il proprietario del cane non c’era, ma la sua fidanzata è rimasta ferma a guardare per tutto il tempo gridandoci che non poteva fare nulla, e si è infine rintanata in casa'".

Per il cane aggressivo (ancora) nessun test

La dottoressa e il proprietario del pastore tedesco sono stati ricoverati in ospedale. Il dog sitter - che non ha riportato ferite gravi - ha portato tutti i cani dal veterinario per le cure. "In queste ore sono tornata in sala operatoria - spiega Daniela Cassago-. Avrò una gamba storpia a vita, il tendine d’Achille è lesionato, e al momento c’è la preoccupazione che possa peggiorare. I medici dell’ospedale stanno lavorando per salvarne la funzionalità. Ogni volta che guardo la mia gamba è una rievocazione di quanto è successo". Nonostante le denunce all’Ats Brescia il cane non è stato sottoposto a test per valutare la sua aggressività, conclude Bresciaoggi.it.