"Più nulla da perdere" su Fb. Poi va ad uccidere l'ex, coltellata al petto

"Più nulla da perdere" su Fb. Poi uccide il compagno, coltellata al petto

Un annuncio su Facebook si è poi trasformato in tragedia a Trapani. Una donna di 36 anni ha prima scritto messaggi sulla sua pagina social e poi ha agito. Quei due inquietanti aggiornamenti dello stato di Fb, uno dietro l’altro, - si legge su Repubblica - scritti nella notte tra sabato e domenica, sembravano manifestare un proposito suicida. Un intento frainteso da chi, fra gli “amici” sul social network, pensava che Vanda Grignani, trapanese di 36 anni, volesse farla finita. Ma il piano annunciato da quel “non ho più niente da perdere” era un altro. E si è concretizzato nell’omicidio del compagno, Cristian Favara, 45enne di Trapani, figlio di storici ristoratori della città, accoltellato al petto.

“Scusate — prosegue Repubblica — vi voglio bene a tutti, mi manca la mia famiglia, sono sola, questo essere mi ha portato all’esasperazione. Sono stanca. Non ho più niente da perdere perdonatemi”. Poco dopo i post su Fb, Favara, che per obbligo di legge doveva rientrare entro le 23, ha fatto rientro in casa, dietro la Cattedrale di San Lorenzo. Tra i due è scoppiata l’ennesima lite e Vanda Grignani ha colpito a morte il compagno. Dopo averlo accoltellato ha chiamato i carabinieri e confessato l’omicidio.