Porto Empedocle, 28 migranti positivi al Covid sulla nave Moby Zazà

Sono arrivati gli esiti dei tamponi sui 209 migranti salvati in acque internazionali dalla nave Sea Watch e trasferiti sulla "Moby Zazà", nave destinata alla quarantena che si trova a Porto Empedocle. Sono 28 i migranti risultati positivi al coronavirus. Uno di loro è stato evacuato e trasferito al reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'uomo, originario del Camerun, inizialmente era stato ricoverato, nella notte tra domenica e lunedì, come caso sospetto di tubercolosi. Il tampone per Covid-19 ha poi dato esito positivo. L'extracomunitario resta ricoverato al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia, dove ormai da settimane erano stati dimessi tutti i pazienti Covid.