Potenza, violentò un’infermiera sull’ambulanza: arrestato il conducente

Potenza, infermiera violentata in ambulanza: arrestato l'autista 46enne

I Carabinieri di Potenza hanno arrestato un uomo di 46 anni, autista d'ambulanza, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un'infermiera impegnata in un turno di notte, presso una postazione sanitaria di soccorso della Val d'Agri. La violenza risale a fine febbraio 2022, quando i due stavano svolgendo lo stesso turno. A seguito della denuncia della donna sono iniziate le indagini.

Il conducente del mezzo medico ha dapprima palpeggiato la giovane nelle parti intime, per poi costringerla con la forza su di un lettino situato nella postazione in cui si trovavano. Qui, nonostante le resistenze opposte, l’infermiera ha subito un rapporto sessuale forzato. Dopo aver consumato la violenza, l’aggressore ha intimato alla donna di non riferire l’accaduto.

Le indagini tempestive hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, che è stato così individuato quale autore della violenza sessuale. La Procura precisa che attraverso l'analisi e la consonanza emersa dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti, oltre agli accertamenti tecnici, è stato possibile l’arresto dell’uomo.

