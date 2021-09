Frankenstein record all'asta: prima edizione venduta a Ny per oltre un milione

Record all'asta per la prima edizione del Frankenstein di Mary Shelley. E' il prezzo più alto pagato per un'opera scritta da una donna

Lo stima il Fine Books Magazine. Si tratta di una copia originale della prima edizione del Frankenstein di Mary Shelley, venduta per 1,17 milioni di dollari da Christie's. Christie's, riporta la Cnn, aveva stimato che il libro avrebbe oscillato dai 200 mila dollari ai 300 mila. Ma pagato da quattro a sei volte di più all'asta newyorkese il libro ha stabilito un nuovo record. E' una delle 500 copie stampate originariamente in forma anonima da Mary Shelley nel 1818. Disponibile in tre volumi presenta tavole originali con copertina rigida. Include anche una prefazione del marito, il poeta Percy Shelley, e una dedica a suo padre da parte della scrittrice, il giornalista, filosofo e politico, William Goldwin. La copia del grande classico della letteratura è stata la prima ad essere messa all'asta dal 1985.