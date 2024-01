Prima vittima degli agricoltori: uomo bloccato nel traffico morto per malore

La protesta degli agricoltori: uomo bloccato nel traffico morto per malore

E' stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese, bloccata dalla protesta degli agricoltori che va avanti ormai da otto giorni ed è morto durante il trasporto in ospedale. L'uomo, che aveva 56 anni, era alla guida della sua auto ed era in compagnia della figlia. Scattato l'allarme sul posto è giunto l'elisoccorso con un'equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili.

Lollobrigida: "Istanze agricoltori valide ma no a violenza"

"Rispetto ogni manifestazione democratica, in particolare quella di lavoratori che, nel tempo, hanno visto calare il proprio reddito per scelte che certamente non hanno né tutelato l'ambiente né valorizzato la sovranità alimentare del nostro continente" ma "considero sbagliato e ingiustificato ogni atto di violenza, compreso bruciare bandiere delle associazioni agricole come a Viterbo". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida esprimendo solidarietà a Coldiretti "consapevole della validità delle istanze promosse da questo mondo. ll nostro Governo ha restituito centralità all'agricoltura. Obiettivo è una Ue diversa".